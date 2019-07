Llaman a reducir consumo de sal por riesgos a la salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El abuso en el consumo de sal puede provocar graves enfermedades como hipertensión arterial, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares (embolia), así lo dio a conocer la encargada del Programa de Alimentación y Actividad Física del ISSEA, Dulce Guadalupe Macías Díaz.

Al respecto alertó a la población sobre la importancia de moderar y, si es necesario reducir su ingesta, ya que es una fuente principal de sodio, mismo que está muy relacionado con la presión arterial y con su abuso con complicaciones en la salud de las personas.

En este sentido precisó que según una estimación de la Organización Mundial de Salud (OMS), cada año se podría evitar un total 2.5 millones de defunciones si el consumo de sal a nivel mundial se redujera a un nivel moderado.

Dijo que debido al ritmo de vida de las personas se están modificando sus hábitos alimenticios, por ejemplo suelen consumir con frecuencia alimentos procesados y comidas rápidas que contienen grasas saturadas, ácidos grasos, azúcar y sal, de esta forma es de suma importancia revisar el contenido de cada alimento para evitar las enfermedades antes dichas y otras que afecten la salud.

Por otro lado, explicó que es recomendable que los adultos consuman un poco menos de una cuchara de té de sal por día, y en el caso de los niños de 2 a 15 años la sal que se consume debe ser yodada, lo cual es esencial para las funciones mentales.

Finalmente añadió que en el hogar se recomienda reducir el consumo de sal durante la preparación de los alimentos, no poniendo saleros en la mesa y limitando el consumo de tentempiés salados. Eligiendo productos bajos en sodio, evitar o limitar el consumo de productos procesados y elegir alimentos naturales y no

procesados como enlatados, embotellados, salmoneras, embutidos, condimentos, etc.