Llaman a marchar vs gasolinazo en Ags

Comunicado

Aguascalientes.- Convoco e invito a todo el pueblo de Aguascalientes, a una marcha pacífica como protesta a la alza de combustibles en nuestro país. La cuál se llevará a cabo el día dos de Enero de 2017, a las 17:45hrs. en las Avenidas 28 de Agosto y Madero. Ahí será el punto de reunión, para caminar por todo Madero y llegar a la Plaza de Armas, donde posteriormente realizaremos un mitin, dando a conocer nuestro descontento por tal medida, tomada por el gobierno federal. Exigir que a nuestros flamantes diputados y senadores, se les retiren los vales de combustible, boletos de avión, tarjetas IAVE, seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que gozan. Para que ellos mismos se den cuenta del daño patrimonial que hacen a los más pobres del país, al aprobar las mal llamadas “REFORMAS ESTRUCTURALES”. No son los XV Años de Rubí, pero deseo tener eco con esta convocatoria. Te espero y comparte con todos tus contactos. Sí no nos manifestamos ahorita, ya después no nos estemos quejando. “PUEBLO, YA DESPIERTA”