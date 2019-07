Llama PRD discutir a profundidad Ley Provida

Gilberto Valadez

En espera de recibir el documento de la Ley Provida del PAN ante la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso.

El diputado Jorge Saucedo Gaytán, presidente del área, indicó que el dictamen no le había sido remitido para estudiarlo junto con otras comisiones.

“Serían las comisiones de Salud, de Familia y nosotros. Se debe turnar con estas”, expuso.

Saucedo Gaytán hizo un llamado a que se analice a profundidad el documento que busca blindar la vida desde la concepción, como lo ha propuesto la bancada del PAN.

“Lo que pasa es que en un tema tan polémico, que divide a la sociedad, desde la primera ocasión sugerimos que se saque a la luz pública, discutirse con especialistas de ambos lados para que la gente se dé cuenta si es conveniente o no”, recalcó.

La Ley Provida ya fue votada ante el pleno en diciembre del año pasado, pero no fue aprobada tras no conseguir 18 de 27 votos necesarios por tratarse de Reforma Constitucional.

El perredista alertó de que la vez anterior no se siguieron esos pasos por parte del PAN. “No sé hizo así y esperamos que ahora sí lo hagan”, subrayó.