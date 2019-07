Listo operetivo vacacional en el municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes.-La Coordinación Municipal de Protección Civil invita a las familias de Aguascalientes a que durante estas vacaciones de verano sigan las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes tanto en casa como en espacios públicos.

El titular de la dependencia, José Franco Toscano, informó que Protección Civil Municipal implementará un operativo vacacional en el que se reforzará la vigilancia en plazas, jardines, parques, centros comerciales, restaurantes y centros recreativos, con el fin de garantizar que cuenten con las medidas de seguridad y los permisos necesarios, para asegurar su buen funcionamiento y disminuir el riesgo de algún accidente.

Asimismo señaló que se mantendrán alertas las 24 horas del día para atender cualquier situación de emergencia.

Franco Toscano dio a conocer que durante esta temporada incrementa hasta en un 10 por ciento el riesgo de accidentes, por lo que se pide a la población tener en cuenta las siguientes indicaciones:

En casa:

Que niños y adultos mayores no se queden solos

Revisar y proteger el tanque y ductos de gas, para evitar golpes y fugas

Evitar que los niños jueguen cerca de los tanques y ductos de gas

Revisar (con mucha precaución) la instalación eléctrica

No saturar los multicontactos y usar cable de calibre adecuado

Evitar que los niños jueguen en la cocina o cerca de estufas y asadores

No dejar al alcance de los menores productos químicos, de limpieza o médicos que puedan ocasionar intoxicaciones

Tener un botiquín básico de primeros auxilios para accidentes no graves

Para quienes salgan de la ciudad:

No difundir en redes sociales que salen de vacaciones

No dejar encendidas las luces de casa, eso sólo confirmará que no hay nadie al interior del domicilio

Cerrar el suministro de gas y la llave de paso del agua; sólo dejar conectados los aparatos electrónicos que sean necesarios y lejos de materiales inflamables

Antes de salir a carretera, revisar el motor y llantas de refacción del vehículo (o pedir ayuda a un profesional)

Todos los ocupantes del vehículo deberán utilizar el cinturón de seguridad

No manejar cansado ni bajo los efectos del alcohol

Estar informado sobre el estado del tiempo y atender las recomendaciones de Protección Civil

Cualquier situación de riesgo puede reportarse al teléfono 970 40 53, 918 28 11, así como al 911 para casos de emergencia.