Listo el PAN para la defensa del voto este 2 de junio

Redacción

Aguascalientes. Ags.-El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el Gustavo Báez Leos, dio a conocer que las encuestas colocan al PAN en el puntero ya que es el único partido que ha hecho campaña, tocando puertas y cercano a la gente.

Lo anterior lo manifestó en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede panista y en la que también estuvo presente el presidente de la Comisión Política Nacional, Santiago Creel Miranda.

Báez Leos comentó que la clara ventaja que tiene Acción Nacional ha molestado a los contrincantes que con guerra sucia están tratando de denostar a nuestros candidatos, que han sacado la casta en estos casi 30 días de campaña.

“En Acción Nacional no vamos a responder a ataques mediáticos y sin fundamentos, porque nosotros estamos enfocados en los cierres de campaña y orgullosos de nuestros candidatos que se han comprometido con este gran proyecto”, resaltó.

El presidente del PAN, mencionó que el CDE a partir de ahora se transforma en un “cuarto de guerra” donde se estarán vigilando los triunfos que ya son inobjetables.

“En Acción Nacional convocamos a los hombres y mujeres para que salgan a votar este dos de junio y lo hagan con la convicción de defender la democracia, de consolidarnos como la principal fuerza política de México y de ser un dique de contención frente al gobierno autoritario de Morena”, aseveró.

Báez Leos lamentó que el gobierno Federal utilice los programas sociales para coaccionar el voto y que abuse de las necesidades de la gente para poder implementar una política social clientelar y electorera.

Para finalizar, el dirigente estatal dijo que las elecciones del próximo dos de junio serán la ante sala para el 2021, por lo que mencionó que es hora de defender la democracia y de elegir bien, de ir hacia adelante y de votar por Acción Nacional.

Al hacer uso de la voz, el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, Santiago Creel Miranda, comentó que viene a Aguascalientes a respaldar a los candidatos, a invitarlos a redoblar esfuerzos y a que no bajen la guardia en estos últimos días de campaña.

“El PAN es la única oposición legítima en el país con la fuerza suficiente para frenar a Morena, para ganar los municipios en Aguascalientes y empezar a equilibrar las fuerzas en el país y eso queremos hacerlo desde Aguascalientes”, resaltó.

Santiago Creel mencionó que la elección de Aguascalientes se vuelve prioritaria para el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que el dos de junio estarán aquí el presidente Marko Cortés, senadores, diputados federales y su coordinador

“Queremos una elección limpia, una elección decidida por el pueblo, no por aquellas mañas y trucos viejos del México antiguo” finalizó.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el coordinador de campaña de Tere Jiménez, Enrique García López, el diputado federal Javier Luévano y los diputados locales Chava Pérez y Memo Alaníz.