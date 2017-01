Lindsay Lohan está empeñada en que ‘Chicas malas’ tenga una secuela

El País

Madrid.- Lindsay Lohan está decidida a que una de sus películas más famosas, Chicas malas (2004), tenga una secuela. La actriz lo reveló este jueves durante un Facebook Live para la cadena CNN. “He estado intentando hacer Chicas malas 2, pero no está en mis manos”, contó la intérprete. “Sé que Tina Fey [guionista de Chicas malas] y Lorne Michaels [productor, creador del programa Saturday Night Live] y todos en Paramount están muy ocupados, pero continuaré presionándoles hasta que lo consiga”, afirmó Lohan, de 30 años.

De hecho, la intérprete ya ha escrito algunas ideas del posible guion y tiene una lista de amigos famosos a los que les encantaría ver una secuela de la película en la gran pantalla. “Me gustaría que aparecieran Jamie Lee Curtis y Jimmy Fallon. Ya les he hecho la propuesta, ahora solo necesito una respuesta”, ha manifestado Lohan.

No es la primera vez que la intérprete comenta que le gustaría que hubiera una segunda parte de la película, basada en la novela Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman. En 2014, cuando se celebró el décimo aniversario del filme, se lo anunció al medio Time Out London: “A la gente realmente le gusta la película. ¿Cómo luchar contra eso? Estuve con Tina Fey el otro día y le dije que debíamos hacer otro Chicas malas, como una versión siendo más mayores donde ellas son amas de casa y están elucubrando todo el día. Sería realmente divertido. Acosaré a Tina para que lo escriba”, explicó.

Aunque no hay planes de hacer un Chicas malas 2 en el futuro, Fey sí ha confirmado que está trabajando en un musical sobre la película y el libro. Lohan también contó en la entrevista en directo en la red social que espera fundar su propia productora, así como volver al cine.