Líder del PAN oficializa regreso al Congreso de Aguascalientes en septiembre

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El líder panista en la entidad, Gustavo Báez Leos, confirmó oficialmente su regreso al Congreso del Estado a partir del próximo mes.

“Regresamos para inicios de septiembre, junto con el período ordinario de sesiones. Ya presentamos el documento correspondiente y regresamos con muchas ganas de hacer las cosas”, declaró.

Entrevistado precisamente en las oficinas del Palacio Legislativo, Báez Leos dijo que espera reasumir la curul que dejó en febrero. Aunque descartó retomar la coordinación de la bancada del PAN.

“El tema del partido es muy claro y en este caso los reglamentos son claros que el presidente no puede ser también el coordinador”, subrayó.

Gustavo Báez se había reelegido como diputado local en las elecciones del año pasado y fungió de inicio como coordinador de la fracción. Pero pidió licencia en febrero para asumir la dirigencia de Acción Nacional.

Entre los temas pendientes, Báez citó la elección de un nuevo auditor en el Órgano Superior de Fiscalización, así como una reforma regulatoria y hasta la llamada Ley Próvida.

“Quiero aclarar que solamente será un sueldo, pues mucha gente me lo ha preguntado. Así lo marcan los estatutos del partido y la ley de remuneraciones del estado”, afirmó.

– ¿O sea que un trabajo lo va a hacer gratis?

– Sí, y con mucho gusto. Es un tema que no hemos definido, pero como presidente del partido se gana más.

El periodo ordinario de sesiones se reanudará el 15 de septiembre entrante.