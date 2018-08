Liberan escena eliminada de Thanos en Infinity War

Uno Cero

Una de las grande tramas pendientes que nos dejó Infinity War fue la de la relación entre Thanos y Gamora. De hecho, existe toda una teoría completa acerca de este binomio y lo que podría significar para Avengers 4; muchos piensan que este vínculo será definitivo incluso para devolver a la vida a varios de los héroes que murieron en la última entrega.

Ahora, una presunta escena eliminada del filme ha sido publicada por la cuenta certificada en YouTube de We Got This Covered, un sitio especializado en la fuente de cómics y cine de historietas.

Llama la atención particularmente que el clip de casi cuatro minutos nos muestra una versión sin los efectos técnicos de post-producción terminados, aunque es fácil reconocer a Zoe Saldaña, la actriz que interpreta a Gamora, y la voz de Josh Brolin, quien entrega su voz a Thanos, así que todo indica a que la secuencia es auténtica.

En la escena Thanos usa la gema de la realidad para recordar un momento del pasado de ambos, donde Gamora aún conquistaba planetas en su nombre.

Esto provoca una acalorada una discusión entre ambos, y el villano intergaláctico enuncia con rencor: “Después de que mi planeta murió, no tenía nada. A nadie, y pensé que nunca lo haría. Luego te encontré y a mi lado te convertiste en la mujer más feroz de la galaxia”.

Entonces Gamora le responde: “¡Todo lo que odio de mí viene de ti!”, frase que sí aparece en Infinity War, pero en otra escena.

No nos queda más que seguir esperando para obtener más detalles sobre el que pinta para ser el máximo filme de la superfranquicia de Marvel Films y una de las películas más taquilleras de la historia.

+Imagen: Indie Hoy