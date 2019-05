LG quiso “trollear” a Huawei pero le salió el tiro por la culata

Fayerwayer

Estados Unidos.- La compañía surcoreana LG se trató de burlar de la compleja situación actual de Huawei, pero no salió tan bien como creían.

A través de su cuenta oficial sudafricana en Twitter, lanzaron la siguiente pieza:

“LG y Google: Una relación que se ha mantenido fuerte por años” es lo que reza el tuit, seguido de una conversación con Google Assistant donde LG le pregunta ¿Quién es tu mejor amigo? y el asistente responde que no quiere ir muy lejos pero “que tú y yo nos llevamos bastante bien”, haciendo directa alusión a la medida que implementó Google contra Huawei por orden presidencial.

El tuit actualmente está borrado, porque la gente se encargó de recordarles los “bootloop” de sus equipos, sus faltas de actualizaciones y en general, lo mal que les ha ido los últimos años en el negocio de los móviles.

Al final del día, los usuarios recuerdan y no se tomaron bien esta bromita de LG, que por cierto, no ha sido replicada en otras cuentas alrededor del mundo. Definitivamente no les convendría hacerlo.

