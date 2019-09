Ley Provida del PAN generará polarización en Aguascalientes : PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jorge Saucedo Gaytán, diputado local por el PRD, hizo un llamado a sus compañeros del Partido Acción Nacional a evitar propuestas que generen polarización entre la ciudadanía.

Lo anterior, en referencia a la insistencia de la bancada panista en el Congreso para retomar la iniciativa de blindaje a la vida desde la fecundación.

“Creo que en este momento, como se encuentra la sociedad, deberíamos promover temas que no polaricen”, externó.

Tras reiterar su negativa en torno a la propuesta, Saucedo Gaytán, quien por cierto integra la bancada mixta junto con los diputados del PAN, consideró necesario trabajar en torno a agendas comunes a la sociedad.

“Yo respeto la postura de ellos y en lo personal creo que no sería conveniente que la suban si no están seguros de que va a ser aprobada”, insistió.

La llamada Ley Provida fue subida al pleno del Congreso en diciembre del año pasado, pero no alcanzó el mínimo de 18 de 27 legisladores para reformar la Constitución del Estado.

Recientemente, la fracción del PAN ha amagado con retomar la propuesta para el reinicio del período de sesiones que arranca a mediados del mes.