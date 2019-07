‘Ley Garrote’ era necesaria para poner orden, dice AMLO

Noticieros Televisa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo sobre la llamada ‘Ley Garrote’, aprobada en Tabasco, que era necesaria para poner orden pues existía corrupción y extorsión.

Este lunes, con 21 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de Tabasco aprobó la reforma al Código Penal del Estado para endurecer las penas contra quienes impidan la ejecución de obras públicas, o realicen bloqueos de calles, la llamada “Ley Garrote”.

“Se estaba abusando. Había extorsiones corrupción y era necesario poner orden, creo que ese fue el motivo principal de esta nueva legislación. Desde luego hay que proteger los derechos de los ciudadanos no puede afectarse el derecho a disentir, ni a la libertad en general”.

Ante la presión de la sociedad civil, organismos no gubernamentales y partidos políticos, el gobierno del estado de Tabasco modificó la propuesta de castigar con 13 años de prisión a quienes protesten en vías públicas o impidan la ejecución de obras públicas en la entidad, la nueva modificación indica que el aumento de pena de 10 a 20 años se aplicará sólo en casos de extorsión en el bloqueo de vías.

El mandatario señaló que tiene el informe de que esta ley no afecta los derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos.

“Y sí es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción. Ya lo dije una vez y repito ahora no hay corrupción tolerada. (…) Estoy convencido de que la corrupción se extendió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, no creo para nada, rechazo la versión de que la corrupción es parte de la cura de México. Lo rechazo por completo. En nuestro pueblo hay grandes valores”

López Obrador dijo que la corrupción mayor es la que se da “arriba”.

“La complicidad del poder político con el económico, los saqueos permitidos, modificar las leyes para robar y pasaba de noche todo eso. Voy a seguirlo diciendo, 25 años considerando que la corrupción en México no era delito grave y que se podría salir bajo fianza. Ahora tiene que cambiar todo, todos a portarnos bien, empezando arriba. Todavía más enérgicos con los de arriba para dar el ejemplo. Arriba no se roba, y no se debe de robar abajo, las leyes que sean necesarias”, insistió

El mandatario adelantó que enviará antes de que comience el periodo legislativo, una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución y que se quite el derecho a la condonación de impuestos.

“Que se elimine de la Constitución, que quede establecido que está prohibido el que se condonen impuestos para que se acaben los abusos que se cometían también”, concluyó.

