Ley de ingresos de Gob-Ags es un manual para robar: PVEM

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El polémico, Sergio Augusto López Ramírez, diputado local por el Partido Verde, anunció que pedirá se regrese la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 propuesta por el gobierno panista de Aguascalientes.

“Voy a solicitar que se regrese al gobernador, porque es un manual para robar, es un manual donde trae ocultas muchas cifras y es una ley que está muy mal hecha”, consideró el legislador en entrevista.

López Ramírez abundó que la petición de presupuesto del Ejecutivo no está clara en diversos puntos, ejemplificando que existen gastos no clarificados: “quiero saber para qué quieren 1850 millones de pesos donde no los tienen etiquetados, incluyendo las organizaciones sociales”.

El ecologista también dijo que pedirá que se reduzca el sueldo del gobernador panista Martín Orozco Sandoval, el cual se elevaría de 236 a 245 mil pesos mensuales; según ha denunciado la oposición.

El paquete económico que presentó el gobierno de Aguascalientes para 2018 plantea gastos por 20 mil 959.5 millones de pesos.