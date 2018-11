Ley de Atención a Migrantes congelada en el CongresoAgs desde hace meses: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Ley de Atención al Migrante en el Congreso del Estado, está estancada, lamentó la diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares.

“Lleva más de ocho meses parada en la congeladora esta ley. Si queremos entrarle de verdad y con certeza al tema, no únicamente para los migrantes que pasan en una caravana, empecemos por dictaminarla”, manifestó.

Landín Olivares recordó que durante el pasado gobierno estatal del priista Carlos Lozano de la Torre se presentó una ley que fue abrogada por el anterior Congreso del Estado y de ahí no pasó el asunto.

“Yo presenté una iniciativa de ley que no ha sido ni siquiera dictaminada en comisiones. El estado no tiene una ley para revisión de los migrantes”, insistió la priista, proponiendo la apertura de un instituto y no una oficina de atención que depende de la Secretaría General de Gobierno.

– ¿Por qué está detenida la ley?

– Es una buena pregunta, porque yo he insistido recurrentemente en el tema y ni siquiera se ha turnado.

En torno a una posible llegada a Aguascalientes de las caravanas migrantes de centroamericanos que actualmente transitan por el país, la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso pidió que el gobierno estatal garantice atención y seguridad.