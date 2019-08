Ley de amnistía que pretende Morena debe ser revisada a fondo: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La pretendida ley que impulsa el senador de Morena, Ricardo Monreal en torno a la amnistía a delincuentes para pacificar al país, debe ser revisada a fondo, consideró el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz.

-¿La base de esta ley según Monreal es clave para el proceso de paz y reconciliación en la sociedad?

-Yo no tengo un juicio hasta no conocerla, pero mucha de la violencia que tiene nuestra sociedad sobre todo en el norte y sur del país, está relacionada con actos directos contra la sociedad mediante el narcotráfico, entonces no sé si con una amnistía estas personas se van a convertir en agricultores de hortalizas.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal recordó que en su momento Colombia impulsó una ley de amnistía y se convirtió en un problema mayor con un narcotráfico desatado.

“La sociedad no creo que vea bien que a alguien que participó en una actividad delictiva se le pueda hacer un borrón y cuenta nueva, por lo que a lo que debemos de aspirar los estados es a que haya vigencia del estado de derecho y la misma tiene que ver con que se aplique la ley a quienes agreden y ofenden a la sociedad”, sentenció.