“Ley de amnistía a delincuentes es una aberración”: PAN

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ley de amnistía a delincuentes no es más que una aberración fuera de toda lógica, explotó la senadora panista por Aguascalientes, Martha Márquez.

Abundó en que esta propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador avalada por diputados y senadores de Morena, va en contra de la naturaleza humana, donde no se puede premiar al que se equivoca.

El Partido Acción Nacional está totalmente en contra de esta idea equivocada del primer mandatario, por lo que de ninguna manera serán comparsas de una aprobación a la misma.

“Esto va totalmente contra la naturaleza social, si alguien se equivocó, si alguien daño la integridad de las personas tiene que tener un castigo o una consecuencia, y lo que tenemos que hacer en el país es mejorar la impartición de justicia y mejorar la impunidad, pero no premiar a delincuentes”.

La representante popular, aseguró que la impunidad no se combatirá con este tipo de iniciativas, donde lo único que deja es un mal mensaje de que se podrá robar y hasta matar sin que no pase nada.