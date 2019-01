Levantan denuncia contra agresivo empleado municipal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado Jesús Figueroa Ortega, confirmó que se ha levantado ya denuncia formal en contra de servidor público municipal que protagonizó una riña el fin de semana anterior por el hecho de que se le pidió que moviera su unidad oficial de una cochera particular, lo que desató su ira.

“Ya se levantó la denuncia, es un empleado municipal al que se le está investigando, hasta hora no se le ha imputado nada, lo que tenemos es que al parecer agredió en una reunión familiar e infantil en un domicilio a varias personas y en ese sentido nosotros estamos corriendo con las indagatorias.

Figueroa Ortega, abundó que desconoce si esta persona siga en funciones, donde a lo que a su área compete se comenzaron las investigaciones, por lo que ya será una decisión del ayuntamiento o de su dependencia en concreto si se le da de baja en definitiva o continúa laborando, lo cual no lo libra de las indagatorias.

-¿Fue en flagrancia Fiscal?

-No, no hubo detenido el día de los hechos para poder considerar la flagrancia, sino que fue horas después del hecho cuando quienes habrían sido agredidos acudieron ante el Agente del Ministerio Público a levantar su denuncia.