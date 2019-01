Levanta la mano diputado local de Morena por alcaldía de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Contradiciendo lo dicho por el líder de la bancada de Morena el lunes pasado en rueda de prensa, Juan Manuel Gómez Mota en el sentido de que ningún diputado buscaría ser candidato a la alcaldía, el legislador por Morena Heder Guzmán Espejel se autodestapó para contender por su partido rumbo a la renovación de la alcaldía de Aguascalientes, en las elecciones del próximo 2 de junio.

Apenas con poco más en la vida política del estado, el oriundo de la Ciudad de México, expresó que esperará la presentación de la convocatoria al interior de su partido, a fin de determinar si pedirá licencia al cargo y ser el abanderado por el municipio capital.

“Desde luego que me gustaría contender. Vamos a hacer un ejercicio democrático, tenemos abiertas las puertas todos los que queramos levantar la mano para la alcaldía”, aseveró.

– ¿Aquí para Aguascalientes?

– Sí, para Aguascalientes. La gente me lo ha pedido y yo con todo gusto.

Guzmán Espejel consideró que la actual alcaldesa Teresa Jiménez sería nuevamente candidata del PAN al tener la facultad legal de reelegirse por un segundo periodo y mencionó que tiene buena aceptación, “pero también lleva mucho tiempo en campaña. No un mes, ni dos”.

En torno al reciente destape que hizo Blanca Rivera Río, esposa del ex gobernador priista Carlos Lozano de la Torre, el legislador afirmó que mejor debería enfocarse a sus actividades como pintora.

“Ella es artista, creo que debe dedicarse a lo que hace. No tengo nada en contra de ella pero hay mejores perfiles dentro de la sociedad para que cubran las expectativas de los aguascalentenses”, subrayó.

El representante por Morena enfatizó que el partido tiene las puertas abiertas para recibir militantes de otros partidos, “pero queremos que sean candidatos de izquierda y no chapulines”.