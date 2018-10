Les niegan inscripción. Juez ordena aceptar a dos estudiantes en la UTA

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Un juez federal concedió un amparo a dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) para obligar a la institución a que inscribiera a los alumnos en esa casa de estudios.

Lo anterior a raíz de un directivo les negara la inscripción al onceavo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, en la UTA, bajo el argumento de que habían pasado las fechas para tal efecto, sin embargo el litigante explicó que los quejosos acudieron el último día para inscribirse (el 31 de agosto) y la secretaria del director de la carrera, Luis Adrián Pizaña Flores, identificada con el nombre de Erika les indicó que cómo no había nadie que regresaran el lunes 3 de septiembre, y así lo hicieron empero éste último les señaló que cómo no se inscribieron el 31 de agosto ya no tenían derecho de inscripción.

En el mismo caso de los estudiantes existen al menos otros 140 alumnos de otras carreras, y otros 38 compañeros de Mariana García y de Jonathan Díaz quienes desistieron de firmar el escrito de amparo.

Por tal motivo, los dos primeros tras varios intentos de diálogo con autoridades de la UTA y del propio Instituto de Educación del estado, instancia a la que está supeditada la escuela, determinaron acudir con una asociación de abogados que logró el recurso jurídico para que retomaran sus clases.

Lo anterior lo dio a conocer a El Clarinete, el abogado, Marco Flavio Ruiseco, secretario de la asociación “Protege“ quien entregó copia del amparo indirecto que les concedió el Juez Quinto de Distrito, Guillermo Baltazar Y Jiménez con el expediente 1141/2018.

Asimismo el leguleyo explicó que sí el resto de los estudiantes que no se inscribieron en el semestre que inició el pasado 3 de septiembre también pueden recurrir a la figura del amparo en los mismos términos y así no perder un año sin estudiar.