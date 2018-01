Les guste o no el cartel de la feria de San Marcos no se cambia: Paquín González

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se cambiara por ningún motivo el cartel de la próxima Feria Nacional de San Marcos advirtió el Presidente del Patronato José Ángel González Serna.

Tras la constantes críticas que se siguen dando desde su develación, el funcionario deslindó al Patronato de la decisión; señalando que fue un jurado de expertos quien tomó la decisión, sin embargo dio todo el respaldo del organismo a lo que se eligió manera unánime.

Advirtió que la decisión es inapelable y el cartel se queda como esta, donde el arte es percepción y habrá a quien le guste y a quien no, sin embargo no hay marcha atrás.

“Yo tengo que respaldar la decisión de mi jurado, en lo personal yo veo un cuadro de Picasso y honestamente no se porque valen varios millones de dólares. En lo personal no me gustan, pero algo deben de tener. Ellos lo escogieron y en ese sentido los respaldo”.