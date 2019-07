Les buscan acomodo a ex empleados de Jo-Bar en otras factorías

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Directora del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Carmen Villa, indicó que se está teniendo contacto directo con los ex empleados de Industrias Jo-Bar para buscarles acomodo en otras empresas de preferencia del ramo textil en el estado.

Sin embargo, refirió que de 516 despedidos solo 150 se han localizado hasta el momento, mismos a los que se les tiene una oferta de 25 empresas que están listas para recibir a los ex empleados.

“Hasta el día de ayer llevábamos unas 150 personas a las cuales les hemos hablado, canalizándolas a otras opciones laborales, algunas dentro de la misma rama textil, otras en la industria automotriz o en el área de servicios”.

Aseguró de un seguimiento permanente que se les estará dando a estas personas hasta no garantizar que encuentren lugar en alguna otra empresa, o hasta que de plano indiquen que no es su interés seguir laborando.

Según la funcionaria estatal, un número importante de personas que se están moviendo por su cuenta buscando empleo, así como insistió en que hay capacidad suficiente de colocar al total de los ex trabajadores con las vacantes que manejan a diario.