Le siguen dando largas a toma de protesta para nuevo diputado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aún en veremos la toma de protesta del diputado suplente Denise Gómez, quien debería ocupar un escaño en el Congreso de Aguascalientes que está acéfalo desde el viernes.

Gómez es el relevo del panista Gustavo Báez, el cual pidió licencia para separarse del cargo y esta se le fue otorgada desde el pasado día 15.

No obstante, dicha curul que representa a los habitantes del VI Distrito – con sede en esta ciudad- sigue vacía hasta ahora ya que el nuevo diputado no ha tomado la protesta de ley.

En entrevista, el diputado panista Guillermo Alaniz adelantó que el movimiento pudiera realizarse este miércoles 20, cuando sesione la diputación permanente.

“La ley marca que se mandará llamar al suplente y debería ser este miércoles, si él acepta la suplencia”, expuso el blanquiazul.

En contraparte, Erica Palomino Bernal, presidenta de la diputación permanente, afirmó que aún no hay fecha para cumplir con el protocolo y esto pudiera ser hasta marzo cuando inicie el periodo ordinario.

“Todavía no tenemos fecha, se supone que podría ser éste miércoles o iniciando la primera sesión del siguiente periodo ordinario”, comentó en virtud de que actualmente el Legislativo se encuentra en su fase legal de receso.

– ¿No se ha quedado un poco varado el tema?

– Mientras exista el quorum, las diferentes comisiones pueden sesionar.

El siguiente período ordinario de sesiones en el Congreso empezará a inicios del próximo mes, aunque de momento tampoco hay fecha para la primera sesión.