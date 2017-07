Le recuerda PRI a MOS promesa de no hacer cambio de placas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno panista de Martín Orozco Sandoval había hecho la oferta de no realizar el tradicional cambio de placas vehiculares al inicio de sexenio, estableció el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso, Sergio Reynoso Talamantes.

“No debería darse. Había existido el compromiso del gobernador de que no se haría, espero que siga siendo porque las condiciones de la ciudadanía son precarias”, aseveró el legislador tricolor.

En entrevista, Reynoso Talamantes apuntó que en caso de solicitarse una actualización de placas vehiculares para el siguiente año, se buscará que los costos no perjudiquen a los propietarios de autos.

“No me gustaría hablar de lo que pudiera ser. Lo que sí es cierto es que la Ley de Ingresos autoriza ese pago de derechos en relación a lo que pudiera ser el costo. Valdría la pena analizar si es que existe la necesidad del gobernador que para cumplir con la norma oficial de transporte pudiera establecerse la necesidad de un cambio y analizaríamos en esta Legislatura el costo real de este tipo de documentos”, abundó.

– ¿De dónde sacaría el gobierno si no se cobrarán las placas?

– No habría forma de poder obtener la situación de ese recurso, más allá de revalorizar la situación total del presupuesto. Pero ese gasto en particular no esta considerado y por lo tanto ese ingreso tampoco fue presupuestado.

Hasta el momento, el gobierno de Martín Orozco no ha hecho oficial algún reemplacamiento para 2018.