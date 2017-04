Le quedó grande el Foro de las Estrellas a Paty Cantú

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- La coronación de la Reina de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) da por inicio a la verbena abrileña, como un acto simbólico en el que los súbditos (pueblo) se rinde ante su nueva jerarca. Esta tradición aguascalentense se ha realizado con sumo éxito desde hace muchos años, tanto que los gobiernos estatales decidieron incluir en dicha ceremonia, el performance de un artista de gran nivel para que complementara la cita de júbilo para la ciudadanía.

Con la Plaza de la Exedra como escenario primordial, justo en el corazón simbólico del estado, el evento terminó por obtener gran relevancia por la puesta en escena y por el nivel del cantante que completaba el programa ceremonial. Sin embargo, este año, en la primera FNSM organizada por el gobernador Martín Orozco Sandoval y por José Ángel González Serna, como presidente del Patronato de la Feria, se decidió sacar e evento del primer cuadro de la ciudad, organizando la velada simbólica en el Foro de las Estrellas, con mayor capacidad.

En el recuento de lo sucedido, la apuesta de González Serna y Orozco Sandoval salió mal con una ciudadanía que no respondió a las expectativas de las autoridades. Con tan solo la mitad del aforo completo, la coronación de Ivon I lució desangelada, con un intento de producción que no despertó el júbilo de los que se acercaron hasta el foro. En las gradas se pudo ver gente que simplemente no se enganchó con el programa planeado, a pesar de la intentos de los conductores del evento, quienes repitieron hasta el cansancio la importancia de la FNSM y de la coronación de su feria.

Entre las explicaciones de los asistentes a tan pobre respuesta ciudadana, algunos determinaron que la elección de Paty Cantú como artista complementaria al acto, no fue la mejor decisión, luego de que en otros años se optó por artistas más consolidados y con mayor representación popular. Ahora, el gobierno estatal y el Patronato de la Feria tendrá cuesta arriba el desarrollo de la verbena más popular del estado y del país, con un acto inicial que desde la perspectiva ciudadana, dejó mucho que desear.