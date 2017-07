Le llueve a Roque Cruz en comparecencia con diputados

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diputados de la comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del Congreso del Estado cuestionaron el desempeño de Armando Roque Cruz, secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial de Gobierno (Seguot), quien compareció este viernes en el Congreso.

En este sentido, la diputada panista Norma Zamora Rodríguez, presidenta de la comisión en turno, le pidió al funcionario estatal no hacer un código urbano “a modo” y apostarle a las nuevas tecnologías.

“La mayoría de quienes estamos en el Congreso del Estado somos una legislatura joven y que quiere apostarle a lo nuevo, lo que se viene dando. Me preocupa que no se nos haya invitado antes para ver el código y se lo he hecho saber al gobernador Martín Orozco”, ahondó.

Zamora Rodríguez pidió tomar en cuenta el punto de vista de los municipios y también de la sociedad.

Por su parte, el legislador del Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez comentó que “los códigos siempre se hacen al modo de la administración que llega y de acuerdo con los desarrolladores”.

López Ramírez también afirmó que se han quedado “algunos temas en el tintero”; citando el caso de la ventanilla única.

En su defensa, Roque Cruz descartó caer en el protagonista y subrayó “una disculpa si lo han tomado de esa manera. Es aportarle a un trabajo que queremos hacer y estamos ocupados todos”.

El titular de Seguot afirmó de paso que se ha logrado reducir el tiempo en la realización de trámites, “nos encontramos con trámites que tenían dos años y la mayoría por caprichos”; afirmando que la tramitología se redujo hasta en plazos máximos de quince días.