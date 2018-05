Le corrige la plana Cuco a Durón: “cartera vencida del agua no es del 45 %”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La cartera vencida del servicio de agua potable en la ciudad de Aguascalientes fluctúa entre una cuarta parte de la población, consideró Refugio Muñoz de Luna, director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (Ccapama).

“Estamos hablando que será de un 20 a un 25 por ciento del total, pero es de una manera exponencial. Algunos deben de tres meses y otros hasta diez años”, calculó.

Lo anterior, en contraposición a las versiones del diputado panista Raymundo Durón, presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, quien había ubicado cifras del 45 por ciento.

“No, realmente no. Hay cuatro tarifas de pago que son la AA, A, B y la C. Pero la que sopesa todo el fuerte de lo que se servicio es la tarifa B, que es nivel medio hacia arriba, son los que más pagan; pero no es 45 por ciento”, recalcó.

El titular de Ccapama amplió que los usuarios de la tarifa B viven en fraccionamientos como Boulevares y Versalles, ubicados al sur de la ciudad, mientras que quienes menos pagan son la tarifa A, que son las colonias de la zona oriente.

– ¿A cuántos millones asciende la cartera?

– Como 80 millones de pesos, pero hoy en día hay varios programas que hemos obligado a la concesionaria para que regularice y se ha ido abatiendo ese tema. Se han dado ciertos beneficios para que se puedan acercar a pagar, pero hay gente que paga y luego incumple; es un tema más de cultura del pago.

El pasado 24 de abril, el diputado Raymundo Durón había declarado a medios locales que existía una cartera vencida de alrededor de 45 por ciento para el pago de agua en la ciudad de Aguascalientes, donde el servicio se encuentra concesionado a la firma privada Caasa desde 1993 y esta tiene contrato vigente de operación hasta el año 2023.