Le cierran a boca al regidor Gustavo Tristán

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Fue el regidor Gustavo Tristán quien dio a conocer que Hector Anaya había presentado su renuncia a la Secretaría de Servicios Públicos de la capital, sin embargo y conforme pasan los días y esto no sucede, el munícipe ahora rechaza hacer cualquier comentario sobre el tema.

“De ese tema, de Héctor Anaya, no me pregunten nada, pregúntenle a Tere.- ¿Pero usted lo había mencionado antes?.- No, yo no sé, pregúntenle a Tere…”.

Sobre este tema, el municipio de la capital se ha negado a entregar una versión oficial, sobre si fue recibida o no esta renuncia.