Layún sufre discriminación en juguetería de EU en Portugal

“Quiero aclarar lo que ocurrió hoy en Toys “R” Us. Antes que nada quiero agradecerle al gerente y a los trabajadores por haberse acercado para aclararnos que en ningún momento pretendían burlarse, hacernos sentir incómodo o alguna cosa negativa con la decoración, que fue simplemente por el festejo de carnaval aquí en Portugal. Agradecerle a Toys “R” Us por hacerme llegar el mensaje de que esas no son las políticas y las ideologías de la empresa. Y también quería comentar que me hubiera dolido mucho si esto terminaba con algún despido aquí en Gaia, porque no fue la idea. Simplemente, quise transmitir que es importante el respeto. Que es un tema delicado, que está afectando y que está generando problemas para muchas personas. No hay que jugar con eso. Lo último que necesitamos en este mundo es que haya más incitación a la violencia. Un fuerte saludo a todas las familia mexicanas”, expresó el jugador.