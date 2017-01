“Las personas confunden inseguridad con falta de alumbrado“: Benítez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La gente confunde la falta de alumbrado público en las calles con falta de seguridad, manifestó Héctor Benítez López, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.

“No es que no tengamos seguridad, lo que pasa es que muchas ocasiones no tenemos alumbrado y la gente lo identifica como un problema de inseguridad. Hay que ir a los objetivos y recordemos que la mancha urbana ya creció y necesitamos tener apoyo de otras instancias como la propia población para resultados duraderos”, consideró.

Entrevistado durante la gira que realizó la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez al fraccionamiento Guadalupe Peralta, Benítez López descartó catalogar esta zona como un punto rojo en la materia.

“Los delitos mutan, la conducta delictiva muta. Tapamos un hoyo y destapan otro. No podemos manejarlo como sistema y debemos ser muy movidos”, ahondó el también capitán castrense.

Se le mencionó a Benítez que en las últimas giras de la alcaldesa por colonias del oriente, la principal demanda de los vecinos se ha enfocado en torno a la inseguridad, sobre lo cual respondió que se está trabajando en ello.

“Hay que recordar que la seguridad nos corresponde a todos y nosotros damos seguridad pública. La gente lleva años pidiendo seguridad y porqué no ha habido resultados: porque la gente piensa que sólo es patrullaje y presencia. La mancha urbana ha crecido y no tengo suficiente capital humano para cubrir las necesidades de cada ciudadano. No es excusa, que quede claro. Necesitamos redoblar esfuerzos y el mejor ejercito es la población, que nos va a ayudar en una mejor armonía social”, apuntó Benítez.

El titular de Seguridad del Municipio destacó el trabajo de la presidenta municipal de extracción panista, visitando colonias populares y poblaciones, “es un ejercicio de civismo y son directivas muy claras para alcanzar una mejor comunión”.