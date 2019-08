Las peores formas de morir, según la ciencia

La muerte es, por defecto, inoportuna. La mayoría de las muertes provocadas por el mundo natural suelen ser relativamente sin incidentes, pero la naturaleza puede ser cruel y espectacularmente espantosa de vez en cuando, proporcionando a la ciencia la tarea poco envidiable de separar cómo ocurrieron estas muertes, paso a paso.

¿Quizá morir ahogado es la peor? ¿Ser quemado vivo? Pueden que hayamos pensado en esto de manera impersonal, como algo que aparece en las películas o incluso que solo puede suceder en nuestra realidad en circunstancias realmente extrañas. Si hablas de ello es probable que, al poco rato, el tema pase página y sigas con tu vida tranquilamente.

Pero las muertes que atormentan nuestras pesadillas tienen algunas características comunes y podemos reunir diversas perspectivas científicas diferentes, leer entre líneas y obtener una respuesta a la pregunta de “la peor forma de morir”.

Más allá de las reacciones alérgicas o los ataques de tiburones, está claro que la respuesta no va a gustarle a nadie.

El científico Paul Doherty y el escritor Cody Cassidy se sentaron a reflexionar sobre la antigua pregunta de cuáles podrían ser las peores formas de morir, y se les ocurrieron algunos escenarios improbables, aunque aterradores. Sus respuestas consideraron situaciones aparentemente imposibles o improbables, y podemos encontrarlas en “And then you’re dead: What Really Happens If You Get Swallowed by a Whale, Are Shot from a Cannon, or Go Barreling over Niagara”, libro publicado por Penguin Books y que el New York Times calificó de “entretenido y desgarrador”.

PD: Repetimos, no es apto para estómagos delicados.

Atrapado en un ascensor que cae