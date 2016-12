Las mentiras más comunes de las mujeres durante el sexo

Cultura Colectiva

Ciudad de México.- Me sentía la protagonista de una escena erótica en una película de Roman Polanski; estaba agitada, mareada y dispuesta a dejarme embestir por el placer de sus manos y besos. Poco a poco nos fuimos quedando sin ropa y mis expectativas también fueron cayéndose al suelo, ya no éramos dos personajes de un drama romántico, sino parte del reparto de una comedia de Adam Sandler. Él era torpe, sus movimientos desastrosos y su estrategia todo lo contrario a excitante. Nunca supe si yo había sido su primera vez, pero estoy segura de que su definición de “sexy” no era la misma que la mía. Comenzó a jalarme el cabello como queriéndome arrancar la cabeza, me mordió la espalda hasta rasgarme la piel y mientras intentaba mantener un ritmo “veloz” me hacía preguntas tan extrañas como incómodas.

Afortunadamente todo terminó rápido, sin pensarlo mucho me levanté de la cama, me vestí, tomé mis cosas y salí de ahí con un pretexto que ya no recuerdo. A las pocas horas recibí un mensaje suyo diciéndome que la había pasado increíble y que esperaba que se repitiera. Entonces le contesté: “Yo también la pasé increíble, espero que nos veamos muy pronto”, agregué un emoticón y supe que esa sería la primera de muchas mentiras que tendría que decir respecto a una experiencia sexual.

Fingir un orgasmo es, desafortunadamente, algo más común de lo que ellos imaginan. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Kansas, el 68 % de las mujeres ha fingido en alguna ocasión la llegada al punto álgido de la excitación sexual. ¿Por qué? Ser altruista, ayudar a terminar al otro, tener miedo o inseguridad de decir la verdad, son algunas de las razones por las que asegurar que logramos la culminación máxima se ha vuelto una mentira tan recurrente. No obstante, ésta no es la única falacia que todas las mujeres hemos dicho mientras tenemos sexo.

20. No importa, ya había terminado de todas formas.

19. Sí me encanta, nadie más me había hecho sentir algo tan intenso.

18. Ya tuve 2 o creo que 3 orgasmos.

17. No te preocupes, tampoco me gustan los besos durante el sexo.

16. Sí claro, yo también estoy muy cansada. Creo que es suficiente por hoy.

15. No me lastimas y además, el dolor me excita.

14. Eres la primera persona que con la que intento esto.

13. Me encantas, eres el hombre más excitante que he conocido.

12. La tienes enorme.

11. Esto es mucho mejor de lo que imaginé.

10. Nadie me ha llevado al orgasmo tan rápido como tú.

9. Sí esta posición es cómoda, continúa.

8. No hay problema, no espero que cada vez que tengamos sexo me hagas un oral.

7. Me gusta que me trates como una puta.

6. No me incomodan tus preguntas, soy una mujer de mente abierta.

5. Me gusta que vayas directo al punto, no me interesa el preámbulo.

4. Yo sé que esto es sexo causal, no me voy a enamorar.

3. Nunca me aburro cuando tengo relaciones contigo.

2. No, no me da miedo probar cosas nuevas.

1. Claro que nunca he fingido un orgasmo contigo.

Las mentiras que repetimos una y otra vez mientras tenemos sexo con una pareja, son parte del cariño que le tenemos, pues no quisiéramos lastimarlo con algún comentario inesperado. Sin embargo, es importante que mantengamos una buena comunicación basada en la sinceridad. Tener claro qué nos gusta a nosotras y a ellos es la base de una vida sexual plena. Por otro lado, si tenemos un encuentro casual con alguien y por alguna razón no nos pareció el mejor, estamos en todo nuestro derecho de expresárselo. Las mentiras en el sexo son las que hacen que los hombres sigan cometiendo los mismos errores.