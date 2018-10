Las mejores películas para ver en Netflix durante Halloween

Mouse

Halloween no solo es sinónimo de fiestas, tradiciones importadas o disfraces, ya que para muchos también representa una buena excusa para ver películas de terror.

Considerando que Netflix es el servicio de streaming más popular, en Mouse decidimos escarbar en la terrorífica sección que actualmente está disponible en la plataforma, encontrándonos no solo con clásicos para estremecerse, sino que también películas que le sacan el jugo al género más allá de si muestras tripas o nos hacen saltar por tocar macabras teclas.

Desde clásicos directores del género, como Alfred Hitchcock y John Carpenter, a nuevos nombres que han remecido la industria, como es el caso de Jeremy Saulnier, la oferta de Netflix actualmente tiene varias películas que merecen ser rescatadas en una ocasión como esta.

A continuación entregamos una revisión de 20 producciones relacionas al terror que están entre lo mejor que se encontrarán en este servicio de streaming. Se trata de películas que por una u otra razón vale la pena ver o inclusive repetirse de cara al próximo Halloween.

• LA COSA DEL OTRO MUNDO

Título original: The Thing (1982)



Dirigida por John Carpenter

El clásico de John Carpenter, es una película cautivante que no solo es uno de los mejores remakes de la historia, sino que también es una producción sólida que cuenta con momentos y personajes memorables que potencian su relato sobre las desconfianzas, el instinto de supervivencia y las situaciones extremas que modifican los valores y principios de las personas. Todo esto en una historia que aborda, con un tono nihilista, cómo una parasitaria criatura de origen extraterrestre irrumpe en una base en la Antártida y los habitantes de ese lugar se transforman en la última línea de defensa para evitar la catástrofe que se generaría si la cosa llega hasta la civilización.

¿Por qué verla en Halloween? Porque pocas películas disponibles en Netflix podrían ser una mejor alternativa.

• PSICOSIS

Título original: Psycho (1960)

Dirigida por Alfred Hitchcock

Probablemente no hay película más elogiada en esta lista que esta, un verdadero clásico que es una de las mayores influencias del cine de terror. Desde sus créditos iniciales, realizados por el legendario Saul Bass, y la música de Bernard Herrmann, nos instalan una idea: esta producción está marcada por el choque entre el contraste y la tensión que marcan a la mente enferma que encontraremos en probablemente la película más emblemática de toda esta lista y que no tuvo problemas en quebrar esquemas, especialmente en lo que concierne al destino de su máxima estrella. Y claro, si nunca la han visto, ya es hora de que vean por qué esta producción se convirtió en un verdadero clásico imperecedero que es mucha más que la popular escena de la ducha.

¿Por qué verla en Halloween? Porque es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. ¿Necesitan más?

• EL HUÉSPED

Título original: Gwoemul / The Host (2006)

Dirigida por Joon-ho Bong

El boom del cine surcoreano de la década pasada nos entregó a grandes realizadores que perduran hasta el día de hoy, pero solo existe uno que puede disputar el cetro de la devoción masiva a Park chan-wook y ese es Joon-ho Bong. En esta, la película que el director estrenó posteriormente a esa obra maestra llamada Salinui chueok (“Memorias de un asesino”), el director nos presenta un drama familiar inusual con elementos de películas de monstruos en donde una verdadera tragedia se desatada luego del ataque de una criatura a plena luz del día. Lo que viene a continuación no es una película de terror tradicional.

¿Por qué verla en Halloween? Porque es una gran película de monstruos que no se parece en nada al resto de películas de monstruos. Por eso.



• LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS

Título original: What we do in the shadows

Dirigida por Jemaine Clement y Taika Waititi

En Netflix está bajo el nombre de “Casa Vampiro”, un pésimo título pero que al mismo tiempo es apropiada para esta producción que cuenta con propuesta estúpida que, en otras manos, podría haber sido una joda mal hecha. Sus responsables, en cambio, sacan el jugo a lo que han sido los vampiros a lo largo de la historia de la cultura popular para crear una propuesta con múltiples guiños y homenajes al cine de los chupasangres- What We Do in The Shadows es una gran comedia de terror que no solo es muy chistosa a partir de su concepto tontorrón, centrado en vampiros que comparten una casa, sino que también se preocupa de sus personajes, de que cada uno represente una cara de este revoltijo de ideas que han ido ampliado el concepto de lo que entendemos por los vampiros.

¿Por qué verla en Halloween? Sin olvidar el terror o el respeto al legado de estos monstruos, ya que aunque sus vampiros son idiotas, no son tratados como meras caricaturas, What We Do In The Shadows es algo que deberían ver si aún no lo hacen.

• DRACULA

Título original: Bram Stoker’s Dracula (1991)

Dirigida por Francis Ford Coppola

De la mano de efectos prácticos, elementos de diseño fuera de la fórmula tradicional y una música de Wojciech Kilar que eleva a toda la producción, la versión gótica romántica del clásico de Bram Stoker a cargo de Francis Ford Coppola es una producción con un deleite visual notable para una película de 1991 que al día de hoy sigue funcionando como tal. Además, más allá de que cuente con una robótica actuación de Keanu Reeves, el elenco en general funciona muy bien para el objetivo que tenía Coppola en una película que luce como ninguna otra película del clásico vampiro.

¿Por qué verla en Halloween? Existen muchas razones, pero creo que basta y sobra con todos esos momentos en que se escuchan los temas “The Hunt Builds” y “Vampire Hunters” de Wojciech Kilar



• LA BRUJA

Título original: The VVitch (2015)

Dirigida por Robert Eggers

Esta es una gran película de terror que fluye directo a temores primigenios del ser humano, no solo hablando sobre la descomposición total de una familia, sino también es una reconstrucción sobre el tipo de mentiras que dieron pie a los juicios tipo Salem. Este es un ejercicio narrativo macabro y que tiene algunas de las secuencias más terroríficas de los últimos años, con “Black Phillip” como guinda de la torta satánica, esta es una película que. Todo esto con una puesta en escena y una propuesta musical de primer nivel que sirven para abordar temas de fanatismo religioso, el pecado y el temor al empoderamiento femenino, moviéndose en un terreno fangoso que juega con nuestras percepciones.

¿Por qué verla en Halloween? La propuesta de este nuevo clásico se aleja de todo lo que habitualmente se ve en el cine, no solo en lo que respecta al terror.



• HABITACIÓN VERDE

Título original: Green Room (2015)

Dirigida por Jeremy Saulnier

Esta propuesta de terror realista toma como punto de partida el odio parido entre dos grupos opuestos, el punk y el neonazismo, para armar una película de verdadero terror social y que está plagada de detalles para entender el contexto en el que se sitúa esta historia. Tomando la idea de estar en lugar y tiempo equivocado al extremo, su propuesta nos presenta una situación límite: un grupo punkie que no busca fama, y solo quiere conectar con los tipos con mohicanos que compran sus discos, debe dejar las guitarras para tomar las armas. Y eso es algo que golpea no solo su rebeldía ante la sociedad, sino que también los propios valores que los definen como personas. Green Room es una gran película que busca hacernos sentir incómodos a cada minuto, cuya violencia saca partido al hecho de que probablemente nadie recordará a estos punks al centro de la historia, pero que también pone sobre el tapete el grotesco mundo de odio de esa supremacía blanca que no perdona.

¿Por qué verla en Halloween? Esta es una propuesta de terror de sobrevivencia que no deja espacio alguno a tener esperanza y agobia desde el minuto uno en que comienza a quedar la crema.

• BABADOOK

Título original: The Babadook (2014)

Dirigida por Dirigida por Jennifer Kent

Este cuento sobre una madre, su hijo y los problemas que salen a relucir luego que una tragedia es enterrada en el subconsciente, es una gran película de terror para todos aquellos que prefieren ser inquietados que solo saltar con un ruido estridente. Esta es una historia tanto sobre una mujer que comienza a perder el control, así como la de un niño que ve cómo su madre es carcomida poco a poco por su propia presencia. Centrándose en el clásico esquema del ente maligno que no da descanso, The Babadook es una película que no ocupa las clásicas tretas que marcan al género en términos de edición, sino que se toma su tiempo para dar cuenta de un monstruo inmisericorde que proviene de un misterioso libro y que “quiere algo”. Pero, al mismo tiempo, también es sobre una madre que poco a poco suelta todas sus frustraciones en un caserío que chilla.

¿Por qué verla en Halloween? Si no quieres respuestas en bandeja, esta es tu película, ya que instala una gran duda: ¿Existe aquí algo realmente paranormal o todo viene de los pensamientos oscuros de una cabeza trastocada que poco a poco va convirtiendo a un monstruo? Y tratar de dar con una respuesta para ese tipo de preguntas puede ser realmente algo terrorífico.



• LOS OTROS

Título original: The Others (2001)

Dirigida por Alejandro Amenábar

Esta película es como un cuento, como aquellas historias que contaban las abuelas del campo y que estremecían por cerrar de forma redonda una historia simple, cautivante y que apunta directamente al terror ancestral existente hacia el limbo. Los Otros es un buena historia, que atrapa con un estilo de propuesta replicada en más de una ocasión tras su estreno, pero que destaca por la atmósfera de incertidumbre que logra construir. Quizás algunos argumentarán que tras verla una vez pierde la gracia, pero su fuerza no está en su sorpresa final, sino en cómo se construye toda su intriga.

¿Por qué verla en Halloween?Es una buena opción para todos aquellos que quieren ver algo más en familia, sin tanta sangre, pero lo suficientemente inquietante.

• DEL CREPÚSCULO AL AMANECER

Título original: From Dusk Till Dawn (1996)

Dirigida por Robert Rodríguez

En ocasiones uno solo quiere ver una película barata y probablemente ninguna otra propuesta presente en el catálogo de Netflix abraza tanto esa idea como esta película escrita por Quentin Tarantino. Este es un antecedente directo a lo que posteriormente harían Tarantino y Rodriguez con Grindhouse, pero sin caer en la fórmula completa de repetir clichés solo para hacer un homenaje a esas películas antiguas que se veían en los autocinemas de Estados Unidos. No, esta joda de vampiros es una película con una onda cutre que también quiere ser una película divertida, sangrienta y con onda. Y logran ese objetivo completamente.

¿Por qué verla en Halloween? Simplemente por Santanico Pandemonium.

• LA CABAÑA DEL TERROR

Título original: The Cabin in the Woods

Dirigida por Drew Goddard

Una verdadera carta de amor al género de terror. Eso es Cabin in the Woods, una película muy divertida que aborda todos los clichés que creemos que existen en las películas de terror, pero que en realidad rara vez están, como es el caso de aquellas reglas que películas como Screamnos hicieron creer que existían. Comenzando como un clon de películas como Evil Dead, en donde un grupo de adolescentes llega hasta una cabaña en el bosque y son objetos del terror, la historia rápidamente comienza a desenvolverse para multiplicar guiños, quebrar el canon de terror y las grandes sorpresas, para presentar un gran final.

¿Por qué verla en Halloween? Es ideal porque se vuelve tan desquiciado como un charquicán que mezcla a la mayoría de los subgéneros del terror

• EL AMANECER DE LOS MUERTOS

Título original: Dawn of the Dead

Dirigida por Zack Snyder

En el último tiempo le han dado dudo a Zack Snyder, pero en esta, su primera película, logra algo no menor: ser un remake que funciona en su actualización. Sí, obviamente esta es una versión palomitera que despoja el subtexto social que existió en el original de George Romero, pero funciona. También tiene zombies rápidos que molestan a los cultores de lo clásico, pero funciona. Y el guión de James Gunn también es lo suficientemente ingenioso como servir de plataforma para que técnicamente la película le saque el jugo a un montón de efectos choros que pululan en esta producción que deja claro que cuando no hay más lugar en el infierno, los muertos caminarán.

¿Por qué verla en Halloween? Es mejor que las últimas ocho temporadas de The Walking Dead.



• FRONTERA CANÍBAL

Título original: Bone Tomahawk (2015)

Dirigida por S. Craig Zahler

Esta es una propuesta de western que se las ingenia para agregar un factor novedoso que la acerca más al terror que al clásico duelo de pistolas y flechas. ¿Su propuesta de historia? En medio de la nada, una tribu de aborígenes se ha apartado de la evolución, viviendo en cuevas, no desarrollando ninguna clase de lenguaje y alimentándose de carne humana. Pero cuando un par de bandidos se mete en su cementerio, el pueblo más cercano paga las consecuencias. Y a partir de ahí, un grupo de cuatro hombres inicia un viaje para salvar a una mujer que fue secuestrada. Piensen en The Searchers fusionado con The Hills Have Eyes y tendrán una idea cercana a lo que es esta entretenida película, que es lo suficientemente carnicera como para desencajar mandíbulas.

¿Por qué verla en Halloween? Repito, es un western con gore excesivo y eso es justamente el plato de fondo ideal para ver en Halloween



• LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES

Título original: Night of the Living Dead (1990)

Dirigida por Tom Savini

A falta del original de George Romero, el remake de Tom Savini es un calco lo suficientemente competente como para que le den una oportunidad. No se excede en el gore para ser respetuosa con el original y la historia base tiene el suficiente subtexto como para funcionar inclusive en esta revisión. Pero no es el original y esa sombra es algo que le viene penando desde que esta película llego a los cines.

¿Por qué verla en Halloween? Si no han visto el original, que no está en Netflix, esta es la mejor opción. Pero probablemente las otras películas de zombies de esta lista son mejores.



• EL JUEGO DE GERALD

Título original: Gerald’s Game (2018)

Dirigida por Mike Flanagan

La oferta de Netflix en lo que compete a las historias de Stephen King es ínfima, pero de las tres opciones, esta es la mejor: una historia sobre una mujer, una relación sexual que se vuelve violenta y la paranoia que comienza a instalarse en una habitación cuando la mujer queda amarrada a la cama y su esposo quedó aparentemente muerto a un costado de la cama. Es una película de una escala muy pequeña, pero Carla Gugino eleva a toda esta producción que juega con la idea de no saber qué es verdad, qué está en la cabeza de su protagonista y qué es lo que necesitan escarbar respecto a aquello que pudo haber olvidado.

¿Por qué verla en Halloween? Es una buena película, lo que es raro hasta ahora en los originales de Netflix, y puede saciar las dosis de Stephen King que varios necesitan en esta jornada.



• EL JUEGO DEL MIEDO

Título original: Saw (2004)

Dirigida por James Wan

Sí, hay una mala fama que acarrea esta saga de porno-tortura. Sus productores mancharon para siempre su legado cortesía de la repetición, la sobreexplotación y el afán de estirar el chicle más allá de la cuenta. Pero igual le pondré la fianza a la primera, una de las películas de terror más influyentes de los últimos años para la industria del género. Saw fue novedosa con su cuento retorcido de moralidad, representó chocolate fresco y armó un cuento gore que aunque se justifica solo por los métodos rebuscados en que mueren sus personajes, algo que terminó caracterizando al resto de la saga, narrativamente logró armar un buen tratamiento para todo lo que rodea a Jigsaw, cuyo plan es más “simple” que en todas sus finales.

¿Por qué verla en Halloween? Porque su final sigue siendo tan satisfactorio como en el día de estreno



• RAW

Título original: Grave (2016)

Dirigida por Julia Ducournau

Una fiesta mechona sirve de plataforma para presentar a una dupla de hermanas que están marcadas por el misterio de un hambre que simplemente no puede ser saciada. Con fuertes simbolismos, especialmente en lo que concierne a las mujeres en la sociedad, y un tratamiento visual pulsante que atrapa por su elegante forma de abordar un tema como los deseos más animales del humano y que en otras manos podría haberse descarriado. Pero más allá de su elegancia, también es, como lo dice su título, cruda y no tiene empachos para descolocar con un par de secuencias que muestran y, al mismo tiempo, también dicen mucho.

¿Por qué verla en Halloween? La fusión de metáforas, trabajo visual y sangre la transforman en una buena apuesta para todos aquellos que quieren ver un terror con mucha más sustancia.



• ESTACIÓN ZOMBIE: TREN A BUSAN

Título original: Busanhaeng (2016)



Dirigida por Sang-ho Yeon

Si les gustan los zombies, Tren a Busan representa la propuesta más pirotécnica y comercial del último tiempo, en una historia simple que aborda el apocalipsis causado por no muertos que comienzan a destruir todo en Corea del Sur. En el camino, hay una historia que tiene los clásicos elementos sociopolíticos presentes en el cine zombie, que ayudan generalmente a sacar lo peor del ser humano, siguiendo una idea de clases que solo termina con aquella muerte que los vuelve a todos iguales. Asimismo, sus responsables nos presentan algunas de las secuencias de muerte más inventivas del último tiempo y eso basta y sobra con películas como estas.

¿Por qué verla en Halloween? Si la fiesta termina frente a la pantalla, esta es una experiencia que se disfruta mucho más en compañía.

•DÉJAME ENTRAR

Título original: Let Me in (2010)

Dirigida por Matt Reeves

Lamentablemente no es la película original, que debe estar sin problemas entre lo mejor de este siglo en el género, pero el remake a cargo de Matt Reeves sí funciona. Más allá de las comparaciones, y la falta del subtexto original, esta historia sobre un niño que forja una relación que bien podría ser perfecta, si su compañera no estuviese consumida por el germen chupasangre, es cautivante. Más aún, su director le saca todo el jugo para hacer que esto funcione cuando pocos ponían dinero sobre la mesa para apoyar la apuesta de hacer un remake de una película tan buena.

¿Por qué verla en Halloween? Porque hay buenas historias de vampiros, pero este relato está entre las mejores.



• LA INVITACIÓN

Título original: The Invitation (2015)

Dirigida por Karyn Kusama

¿Qué pasa cuando tu “ex” te invita a una fiesta que poco a poco comienza a tomar ribetes raros? Esa es la base de esta película, que no es una película de terror tradicional y que aborda la reunión que se concreta entre dos personas que se separaron luego de la muerte accidental de su hijo. A partir de ahí, y con ambos siguiendo sus caminos separados en los últimos años, los recuerdos comienzan a aflorar mientras va quedando claro que o la cita tiene un fin mucho más oscuro o el tipo que recibió la invitación sigue perturbado por la pérdida que sufrió. Y en la respuesta de ese misterio hay varias sorpresas.

¿Por qué verla en Halloween? Es un thriller que se va cocinando lentamente, pero sus giros están tan bien hechos, que provocan que su deguste deje un muy buen sabor en el final.