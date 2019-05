Las mejores aplicaciones para aprender idiomas

Tecnovedosos

El mundo actual se encuentra conectado gracias a la aparición de nuevas tecnologías. Por ello, cobra más importancia que nunca la capacidad que tienen las personas de comunicarse en dos o más idioma.

Aprender un idioma no siempre requiere invertir grandes cantidades de dinero en un curso académico o en la contratación de un profesor particular. En la actualidad existen muchas herramientas al alcance de los usuarios que los ayudan a mejorar su dominio sobre otro idioma. Son especialmente recomendadas para personas que quieren comenzar su aprendizaje en otra lengua y aún no cuentan con los conocimientos básicos.

Los expertos de App Fanáticos comentan cuáles son las aplicaciones móviles más utilizadas para aprender idiomas y por qué. Ingresa a Appfanáticos.com para conocer todas sus recomendaciones en este tipo de herramientas.

Duolingo

Permite al usuario aprender desde el nivel más básico. Cuenta con bots con los que los estudiantes pueden practicar sus habilidades de conversación. Incluye ejercicios que incentivan el uso del idioma de forma verbal y escrita. También cuenta con audio para que el oído de los usuarios se acostumbre a reconocer las palabras y frases al escucharlas.

La aplicación guarda el desempeño y evolución que el usuario tiene dentro de ella. También califica el resultado de cada nivel con barras doradas, y cuenta con una gran variedad de idiomas disponibles para seleccionar.

Hello English

Una aplicación para aquellos que quieren mejorar su dominio del inglés. Incluye ejercicios gramaticales, de vocabulario, y de ortografía. También busca potenciar las habilidades que el usuario tiene al comunicarse de forma oral o escrita.

Para poder usarlo, la persona debe tomar un examen de nivelación que permite situarlo en la lección más correspondiente. De esta forma, no tiene por qué iniciar desde lo más básico, ni retomar el aprendizaje de conceptos ya conocidos.

Las lecciones son interactivas y la dificultad de cada una va en aumento conforme al avance realizado por el estudiante. Cuenta con 475 lecciones disponibles. Incluye recursos para la práctica, como juegos, lecturas, noticias, vídeos y otro tipo de herramientas interactivas.

Beeliguapp

Destaca por la facilidad que ofrece para ser usada. Cuenta con una variedad de opciones de idiomas para seleccionar aquel en el que el usuario esté interesado. La diferencia es que, en lugar de lecciones, esta app cuenta con audiolibros.

La persona puede seleccionar la lectura que más le interese, escucharla en el idioma que se desea aprender, pero leerla en la lengua nativa. También cuenta con herramientas que permiten la lectura de noticias en el idioma base, y la traducción al idioma que se está aprendiendo.

Esta herramienta es de gran ayuda para quienes buscan añadir vocabulario en su glosario de términos, o mejorar su capacidad de escucha. Cuenta con una opción premium que permite descargar los audiolibros para poder escucharlos incluso cuando no se cuente con conexión a internet.

Este tipo de herramientas por lo general son completamente gratuitas o cuentan con una versión gratuita. De esta forma, la persona puede practicar un idioma o aprenderlo incluso cuando no cuenta con ningún tipo de conocimiento previo. Solo es cuestión de mantener la constancia y la atención.

