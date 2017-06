Las “joyas de la corona”, empresas automotrices, no todas entregaron utilidades

Andrés Rojo

Aguascalientes.- No todas las empresas de la industria automotriz y de la metal-mecánica, generaron utilidades, al menos el 10 por ciento de ellas no entregará nada a sus empleados.

Así lo reconoció el líder del sindicato del Cluster Automotríz, Rogelio Padilla de León.

“El porcentaje de las empresas que no generaron utilidad, no que no hayan cumplido, estamos hablando como de un 10% que prácticamente no generaron ningún recurso como utilidad”.

No obstante, aseveró, algunas de ellas han intentado compesar a sus empleados.

“Hemos estado negociando que se dé algún bono como gratificación, sin embargo la mayoría de las empresas sí generó utilidades, algunas a muy buen nivel, hay quiénes prácticamente la utilidad se situó en 9 o 10 meses de salario, que fueron las más”.

Sobre Nissan, dijo, estas ni subieron, ni bajaron, quedaron igual.

“El caso de Nissan estuvo similar a las utilidades del año pasado, son utilidades bastante aceptables, muy buenas, las cantidades varían en función de la antigüedad del trabajador, del salario del trabajador, que son dos factores que inciden para el pago de las mismas”.