Las izquierdas deben ir juntas en 2018 para derrotar al “mercantilismo de votos”: ORG

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- A decir del ex diputado local de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Rodríguez García, la única forma de derrocar el “mercantilismo de votos” que representa al PRI es mediante la unión de los partidos de izquierda: MORENA, PT, PRD y Movimiento Ciudadano, a pesar de que el presidente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador aseguró en el reciente congreso de su partido que sólo iría en alianza con el Partido del Trabajo.

“Los resultados del pasado proceso electoral del Estado de México nos indica cómo debemos ir unidas las fuerzas de izquierda para acabar con el “mercantilismo de votos” que ha existido en las últimas elecciones”.

Rodríguez García aseguró que aún falta mucho tiempo para analizar una posible alianza entre los partidos políticos, por lo que la postura de AMLO podría cambiar durante ese tiempo, considerando la rentabilidad en número de votos que cada partido político podría aportar el próximo año.

En el caso de Movimiento Ciudadano, el ex legislador afirmó que no existe el riesgo de perder el registro al no conseguir el 3% de votos, pues tan sólo con la fuerza electoral que tiene el partido en el estado de Jalisco es suficiente para salvar el registro.

“El puro estado de Jalisco nos puede dar más del 3% de votos para salvar el registro, que son más de 2 millones de votos”.

Añadió que el gobierno de Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, es un ejemplo de cómo encabezar un gobierno cercano a la gente, que atienda sus necesidades y se desempeñe como un buen servidor público, descartando que pueda cambiar de partido de cara a las elecciones del próximo año.

“No hay temor porque Enrique Alfaro juró lealtad, además de que Movimiento Ciudadano le ha cumplido acuerdos a Enrique Alfaro”.

Sobre el tema de la inseguridad que se vive en el estado de Jalisco, aseguró que no es una situación privativa de aquél estado sino de prácticamente todas las entidades que no son gobernadas por el PRI, por lo que señaló que pudiera haber infiltrados en los estados para romper con la seguridad pública.

“La inseguridad la estamos viviendo en todo el país, principalmente en estado donde no está gobernando el PRI, yo lo digo de manera tajante, hay infiltrados porque si tu ves las estadísticas en los estados donde no gobierna el PRI está creciendo más la delincuencia”.