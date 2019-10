Las dificultades de ser profesionista en México

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags. – El Sociólogo y Doctor en Estudios Laborales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Octavio Martín Maza, indicó que factores como la tendencia de una mano de obra móvil, los bajos salarios o la falta momentánea de empleo, orillan a los profesionistas a buscar oportunidades en otros estados o incluso en otros países.

Aunque la fuga de talentos no es la verdadera problemática en México, son otras condiciones en las que los jóvenes universitarios o profesionistas se ven ubicados y eso ocasiona que su ocupación no sea bien remunerada, explicó el especialista en entrevista con este medio digital.

Por ejemplo, un factor que es tendencia entre los egresados o profesionistas, es la mano de obra “móvil”, lo que quiere decir, las oportunidades que los jóvenes ven dentro de otros países para desempeñarse en las áreas de su especialidad y mejorar su calidad de vida.

“En realidad, la tendencia de la mano de obra es que sea una tendencia móvil, es decir, que pueda buscar trabajo a nivel global, entonces, creo que de alguna manera estamos conformando a nuestros jóvenes con esa idea, que pueden buscar trabajo en otros países. Digamos que la condición menos deseable es que se queden aquí”.

Otro factor que se presenta para los jóvenes, son los bajos salarios que se ofrecen en el mercado. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada en el cuarto trimestre del 2018, existen 8.9 millones de profesionistas con empleo en México, pero en promedio, su salario apenas sobrepasa los 11 mil pesos mensuales.

Incluso, se ha confirmado que en oportunidades de trabajo informal se podría percibir más ingresos a comparación de un empleo formal.

“Esta tendencia que en realidad se pague muy poco o en general, el mercado es muy mal pagado y quizá uno de los segmentos más afectados en esto son los egresados universitarios”, explicó el catedrático de la UAA.

Por último, Maza indicó que en muchas ocasiones, los profesionistas se ven orillados a dedicarse a un empleo que no está relacionado con su profesión.

“El problema más serio como país es la salida de nuestros profesionistas para buscar trabajo en Estados Unidos, fuera del país, y muchas veces en condiciones que no son las de estas ocupaciones profesionales, como en los servicios o en cosas que no requieren formación universitaria”.

En cuanto a la falta de oportunidades para algunas carreras, Maza señaló que no se debe a las cualidades o especialidades de algunas profesiones, sino a la demanda variable que se tenga dentro del mercado laboral, señalando que no existe una carrera específica que esté destinada a no tener oportunidades de trabajo.