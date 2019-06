Las curanderas o “brujas“ de Jesús María continúan en su trabajo

2a parte del Reportaje “Brujos de Jesús María: mitos y realidades“

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Las “brujas” de Jesús María, que en realidad se relacionan más al curanderismo que a la magia, aún existen y cada día aparecen más personas que se dedican a esta profesión, aseguran.

Yanick Flores, quien forma parte de la Instancia de Turismo del municipio de Jesús María, señaló lo anterior en entrevista con El Clarinete.

Con la intención de rescatar las historias de personalidades singulares del municipio para distinguirlos dentro de la instancia mencionada, Yanick Flores se topó con Juanita, quien es una curandera local, hija de la ya fallecida Garapita, la cual también fue una curandera que incluso recorrió el mundo para sanar y ayudar a las personas, según contó su hija.

“Ella me decía que a las brujas las asociamos con algo malo, y fue ella quien me dijo que le gusta que le digan curandera, no bruja. (sic) Dice que cuando los doctores no encuentran la razón, que probablemente el mal venga de otro lado y ella se dedica a manejar este tipo de energías para ayudarse a salir adelante”, explicó Flores.

Con ello, Flores señaló que la palabra “brujas” no describe la realidad de las personas que son curanderas, lo cual es algo más apropiado a lo que hacen tales personajes.

“Antes se decía que había brujas pero yo creo que es la tradición la que no se entiende, aquí lo que hay es que hay una tradición de curanderas, pues es a lo que la gente se refiere con brujas. Hay leyendas con que las brujas son lechuzas que así se transforman o en bolas de fuego, pero en la actualidad lo que hay es una tradición de curanderismo”.

Después, el entrevistado señaló que si bien la gente no puede identificar en una primera oportunidad a una persona curandera, se puede encontrar a nuevas personas que son expertos en el curanderismo en cualquier punto del municipio.

“Siempre oyes nombres nuevos que se dedican a esto, es un tema común y así como oyes de Juanita vas a oír de la señora Martha o del señor Javier y así, que se dedican a este tipo de cosas”.

Las ganancias y clientes del curanderismo

Por otra parte, Yanick Flores, expresó que las ganancias económicas que pueden recibir los curanderos o “brujos” del municipio de Jesús María pueden ser significativas, sin embargo, eso depende de la eficacia de los métodos de las personas que se dedican a dicha actividad.

“Dicen que las brujas buenas no cobran o que tú les das lo que quieras y que son los charlatanes los que les ponen un precio a su trabajo. (sic) Personas que vienen incluso de otros países hasta Jesús María porque Juanita me decía eso y que son muy agradecidos por la ayuda que les dan y eso se puede ver reflejado en lo económico, partiendo de eso se podría decir que depende de lo buena que sea la curandera y eso se verá en la cuestión económica”.

A la vez, Flores comentó para este medio digital que personas de todos los niveles socioeconómicos se han acercado a los dones de los curanderos, basándose en las experiencias de Juanita, que como mencionamos anteriormente, es una curandera del municipio jesusmariense.

“Juanita me comenta que ahí llegaba de todo. Podías ver desde la persona más humilde hasta la persona con más dinero (…) van de todo tipo, no solo de nivel socioeconómico, también como nivel de educación, que llegan personas profesionistas y personas que digamos a duras penas tienen estudios”.

Con ello, Yanick opinó que las personas continuarán confiando en los curanderos del municipio, ya que se recurre a ellas o ellos cuando las personas o los clientes no encuentran más soluciones a sus problemas económicos, legales, sentimentales, laborales, etcétera. Es por ello que, comentó, buscan el consuelo de sentir que alguien como un curandero les solucionará fácilmente sus súplicas.

Finalmente, Flores expresó que a raíz de la experiencia y acercamiento que tuvo con Juanita, pudo darse cuenta de que el curanderismo puede ser considerado como una profesión, y que las personas dedicadas a esa actividad no deben ser consideradas como malvadas, sino que son individuos como todos nosotros.

“Las curanderas no son brujas de cuento ni de películas, son personas normales y que ser curanderos es una profesión (…) son como cualquier persona que puedes encontrar en la calle y como en todas las profesiones hay personas bien intencionadas o mal intencionadas y no por eso debemos de generar terror, son personas que tienen el gusto de ayudar”.