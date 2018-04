Larregui, “contra la impunidad y corrupción que afectan al país”

La Jornada

Monterrey, NL.- En una era en la que la música ha alcanzado escalas inimaginables, impulsada en gran medida por las nuevas tecnologías, existe un personaje preocupado no sólo por componer grandes piezas y convertirlas en éxitos masivos, sino también por fungir como una especie de mesías del espectáculo en vivo y el rock de estadio: Matthew Bellamy.

Al líder de Muse no le basta con mostrar un gran despliegue tecnológico en cada gira del trío británico que lidera; también le preocupa conectar con las emociones de la audiencia, a la que suele llevar a los extremos: de los momentos más sublimes y melódicos a escenas apocalípticas de angustia, y teorías conspirativas que caen como golpe en el estómago.

La banda, que completan el bajista Christopher Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, llegó la noche del viernes a esta ciudad para encabezar el Festival Pa’l Norte, en el primero de una serie de conciertos que hará por Estados Unidos, Alemania y Portugal, entre mayo y junio.

Los músicos, originarios de Teignmouth, lograron reunir a casi 100 mil de las 210 mil personas que abarrotaron este fin de semana el Parque Fundidora, de acuerdo con los organizadores, para atestiguar un espectáculo bombástico. Sin importar cuántas veces hayas visto a Muse en vivo, siempre te dejará boquiabierto.

El repertorio comenzó con Thought Contagion para seguir con Psycho, Interlude e Hysteria a la cual el genio Bellamy reforzó con los potentes riffsde Back in Black, de AC/DC.

La euforia de un público extasiado provenía de todas partes del Fundidora. Estos de Muse son otra cosa, ¡otro nivel! , expresaba una joven emocionada que compartía la misma pasión por la música de los británicos que la del muchacho que la acompañaba. Ver a Muse nunca es suficiente , afirmaba él.

No hay mal que dure…

El espectáculo no daba tregua. Tocaron su clásico Plug in Baby a The 2nd Law: Isolated System, así como Dig Down; la gran sorpresa de la noche fue Showbizz, la canción que titula su álbum debut de 1999, el cual colocó al trío británico en el mapa mundial de la música como una de las grandes propuestas del rock contemporáneo.

Con una lluvia de papeles de colores en Take a Bow y la balada rockera y potente Starlight, la agrupación imprimió romanticismo a la velada del festín musical, que en su primer día contó con la participación de bandas hispano y angloparlantes, entre las que destacaron Franz Ferdinand, Richard Ashcroft (The Verve), Natalia Lafourcade, DLD, Sebastián Yatra, Fobia, Los Auténticos Decadentes, Camilo VII, Rey Pila y Band of Horses.