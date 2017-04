Landín Olivares apoya reelección de diputados plurinominales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los mecanismos para definir la reelección de diputados y alcaldes de Aguascalientes en las próximas elecciones será analizado en la primera sesión del siguiente periodo ordinario de sesiones, aseguró la legisladora Elsa Amabel Landín Olivares, presidenta de la comisión de Asuntos Electorales en el Congreso del Estado.

“No se ha dejado para el último momento y desde la primera sesión se estará presentado una propuesta de dictamen sobre la cual votaremos”, afirmó la diputada del PRI.

De momento, Landín Olivares dio por descontado que sí se avalará la reelección de los diputados plurinominales del Poder Legislativo; estableciendo que no se pueden limitar los derechos de un aspirante.

“Lo que debemos de acotar es cuando te separas del cargo y por cuanto tiempo. El tema de las plurinominales es no limitar el principio por el cual puedes ser reelecto, acuérdense que quienes proponen son los partidos políticos y ellos tienen la facultad de determinar bajo que principios eligen a sus candidatos a diputaciones”, adelantó.

Acerca de las críticas del diputado del PRD, Iván Sánchez Nájera, en el sentido que el tema de las reelecciones se había dejado pasar, la presidenta de la comisión de Asuntos Electorales reviró: “yo creo que hay una falta de información. El diputado del PRD no ha presentado una iniciativa al respecto. Con esto no quiero decir que no ha trabajado, pues ha hecho observaciones y comentarios”.

Según la última reforma electoral, los actuales diputados y alcaldes de Aguascalientes ya podrán reelegirse por un segundo periodo en el siguiente proceso electoral.