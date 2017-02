Landeros Ortiz es un vocero del regimen: Fernando Alférez

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Fernando Alférez Barbosa, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), criticó al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, quien opinó que las segundas vueltas en procesos electorales no servirían de mucho, sino que provocarían el aumento del malestar social y un gasto innecesario y excesivo en tiempos de crisis y recortes presupuestales.

Comentó que Landeros Ortiz “parece un vocero del régimen y no un elemento neutral que hable a favor del avance democrático, porque no sé qué razones tenga para afirmar que una segunda vuelta no es necesaria cuando en la práctica acabarían con las disputas y la judicialización de los procesos electorales”.

Asimismo, invitó al IEE para que depure los padrones de cada partido político y los analizara. “Ahí se vería la verdadera naturaleza de la afiliación porque hay repetidos en distintos institutos políticos”. Añadió que el órgano encargado de organizar los procesos electorales, “en lugar de andar pulverizando al electorado a través de la creación de partidos, debería atender otras funciones más importantes”.