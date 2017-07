Lamentable que TJE patrocine a Necaxa en vez de apoyar necesidades: PRI

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Elsa Amabel Landín Olivares, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó que el municipio capitalino tenga prioridades distintas a las necesidades de la ciudadanía, tal como lo especificó después de criticar que la gestión de Teresa Jiménez Esquivel, haya patrocinado la nueva camiseta de Necaxa, para el próximo torneo.

“Es muy grave, por lo que habría que preguntar cuánto costó ser patrocinador de un equipo privado”, indicó, dejando claro que dicho dinero pudo haber sido utilizado en nuevas patrullas, limpiezas de drenajes “y muchos más aspectos que urgen para tener en mejores condiciones los espacios deportivos de la capital, si tanto les preocupa promover el deporte”.

Tras confirmar que este acto es un claro paso para buscar la reelección de la alcaldesa, reiteró que le parece muy triste ver las prioridades de la gestión capitalina. “Están muy equivocados porque eso no puede estar por encima de temas de salud y otros servicios públicos”, aseveró.

Además, tras las desastrosas inundaciones que se presentaron ayer en el norte de la ciudad, apuntó que es urgente exigirles a los servidores públicos ponerse a trabajar. “Pasa cada año, por lo que no es posible no se haya previsto mediante acciones preventivas. Lamentablemente esta postura se ve en todas las áreas de ayuntamiento; está claro que no tienen sus prioridades claras”, concluyó.