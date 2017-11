Lamentable e insuficiente, aumento a salario mínimo: Mancera

El Universal

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera calificó como lamentable e insuficiente el aumento de 8.32 pesos al salario mínimo, que aprobó esta mañana la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

“Lamentable que no se haya avanzado más (…). No es suficiente todavía, lamentablemente atendieron a las restricciones que les planteó el Banco de México pero ahí está, nosotros esperábamos un aumento mayor”, dijo.

El jefe de Gobierno y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) habían planteado que el salario mínimo de los trabajadores alcanzara los 95.24 pesos, ésta propuesta no fue aceptada. Pese a la determinación el Miguel Ángel Mancera destacó que en al ajuste salarial se hayan roto inercias con incrementos de entre el 1% y 3%.

“Me parece que hemos logrado romper inercias, eso es lo importante. Ya se logró romper las inercias, estoy seguro que las personas que integran esta Comisión no están satisfechas con el aumento, así como no estamos satisfechos notros y no puede estar satisfecha la economía del país”, enfatizó.

La Conasami aprobó llevar el salario mínimo de 80.04 pesos a 88.36 a partir del 1 de diciembre de este año y a más tardar el 30 de abril del 2018, realizar un nuevo ajuste para alcanzar la Línea de Bienestar.