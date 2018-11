Lamenta PVEM que gobernador salga del país y no avise al Congreso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuestiona el Partido Verde que el titular del Ejecutivo salga de gira sin avisarle al Congreso del Estado.

El diputado ecologista Sergio Augusto López Ramírez consideró que esto debería revisarse, pero que actualmente el gobernador panista Martín Orozco goza de mayoría de representantes de su partido en el Legislativo.

“Sabemos que él tiene la mayoría y sabemos que no se aplica. No avisa al Congreso, pero además al tener mayoría en el Congreso no creo que apoyarían una medida de esta forma para autorizarle o no salir”, comentó López Ramírez.

– ¿Pero si es necesaria esa medida?

– Debe ser necesario. El tema es que si no mal recuerdo tendría que ser por cierto numero de días, no recuerdo exactamente. Pero a veces hasta por cortesía debería avisar y al tener mayoría piensa que no habrá repercusiones de orden legal.

El gobernador Martín Orozco salió del país, para encabezar una gira por Israel.