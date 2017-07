Lamenta PRD división en el Congreso de Aguascalientes

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Emanuelle, Sánchez Nájera, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que se esté formando una división dañina en el Congreso, debido a un bloque que se generó “más por necesidad” y el otro que incluye a la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional (PAN) más otro diputado “que también es blanquiazul, aunque diga que es de Encuentro Social, que se ha pegado a ellos porque le prometieron apoyarlo para ser reelecto con tal de apoyar las propuestas que vayan presentando”.

Se refirió, en concreto, a lo aprobado sobre el feminicidio, para catalogarlo como un delito autónomo, recordando que, a pesar de que se repita que fue una iniciativa panista, “el PRD la ha llevado al congreso desde hace dos legislaturas, pero que terminaron aprobándolo mal”.

Lamentó que dicha bancada no esté entendiendo lo que implica el trabajo legislativo. Recordó que el trabajo de un legislador se hace durante toda la semana, mediante las comisiones, y solo un día se sesiona para darle trámite a lo que se acuerde. “No se trata de ir a levantar un dedo, que parece ser lo que hicieron el jueves pasado”, aseveró.

De igual manera, afirmó que se están dando las condiciones que temían respecto al tema de la reelección. “Lamentablemente se está generando un mecanismo para darle mayor poder a los partidos políticos, mientras se carece de altura, porque los diputados están más al pendiente de ver si se pueden reelegir o si su instituto político les da la oportunidad de hacerlo”, apuntó.

Aseguró, incluso que hay muchos panistas que no se atreven o no pueden decir lo que piensan en privado, en el ámbito público. “Todos tienen temor de no poder ser reelegidos; por eso están dejando de hacer lo que deberían de hacer”, concluyó.