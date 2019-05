Lamenta Iván Sánchez falta de respuesta a cuestionamientos en el debate

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Mientras algunos perfiles presumen frases como “ganamos el debate”, Iván Sánchez Nájera lamenta que este primer debate oficial organizado por el Instituto Estatal Electoral, sirvió de simulación para quienes buscan continuar con el mismo discurso, que se ha venido trabajando en las campañas de Acción Nacional y MORENA.

Ante el primer bloque de participaciones, el perredista cuestionó que la panista Teresa Jiménez hablara de luminarias presumiendo acciones que no han sido efectivas, recordando que apenas hace unos días colocó una lámpara en una de las calles más afectadas por la inseguridad en Salto de Ojocaliente, donde los vecinos llevaban desde noviembre del año pasado pidiendo que les arreglaran las luminarias y no habían tenido resultados, “habla también de los premios que municipio ha comprado, ojalá nos diga cuánto le ha costado”.

Llamó a MORENA a explicar sus ilógicas propuestas de decir que va a regalar el agua, que militarizará el sistema de seguridad pública o que acabará con la corrupción cuando él y su empresa tienen un largo historial de enriquecimiento ilícito, “hasta el momento sólo se han dedicado a prometer sin sustento ni detalles colgándose de la figura del presidente de la república. ¿Quiénes son los de siempre? el Arturo de Lorena, el Arturo de Lozano, el Arturo de los Monreal, justo esa consulta que quiere hacer la haría con la Ley de Participación Ciudadana que promoví y logré que se aprobara”.

Aun así se mostró contento por haber expuesto sus propuesta en materia de servicios públicos donde de manera responsable se atenderá la problemática del agua que va más allá de una concesionaria; sobre el programa integral para garantizar la seguridad pública y recuperar la paz en la ciudad, en especial para las mujeres, así como el programa de lucha contra la corrupción apoyado de las herramientas ya generadas cuando fue legislador como la muerte civil y la revocación de mandato.

“Seguramente al final de esto presumirán que ganaron el debate, pero no lo hicieron, tú ganaste ciudadano, ganaste al darte cuenta de quién es incapaz de dar propuestas realizables y responder cuestionamientos; pero sí de quién demostró capacidad y conocimiento. La gente me lo ha dicho, soy capaz, congruente, preparado y lo he demostrado en los 5 años que llevo en el servicio público”, refiriéndose al tiempo que fue regidor y diputado, reconocido como el más productivo de Aguascalientes.

Hizo un llamado a la ciudadanía a conocer sus propuestas más detalladas en su página http://ivan.sancheznajera.com/ o en sus redes sociales https://www.facebook.com/ia.sancheznajera/ donde ha expuesto una campaña de altura con acciones que benefician a la ciudadanía como al medio ambiente, “es momento de que reflexiones sobre a quién le quieres entregar tu voto”.