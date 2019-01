Lamenta diputada de MC decisión de Alfaro por quitar espacios a la mujer

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Mónica Jiménez Rodríguez, diputada local por Movimiento Ciudadano, lamentó la determinación del gobierno de Jalisco – emanado de este mismo partido- en torno a desaparecer el Instituto Jalisciense de la Mujer.

“Hay que valorar muchísimo los riesgos que traería desaparecer estos institutos, pues no contamos con muchos espacios las mujeres para que nos defiendan y nos atiendan”, subrayó en entrevista la también presidenta de la comisión de Equidad de género en el Congreso de Aguascalientes.

El gobernador Enrique Alfaro anunció en días pasados la eliminación del Instituto de la Mujer en esa entidad. Propuesta que fue avalada por el Legislativo de Jalisco, también de mayoría de MC, para convertirlo en la denominada Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres.

– ¿Usted estaría en contra?

– Pues sí.

– ¿Aunque sea un gobierno de Movimiento Ciudadano?

– No importa, con todo respeto para el señor gobernador Alfaro.

– ¿Se equivoca?

– Pues no lo voy a decir así, pero lamentablemente es algo que se debe de considerar.

Jiménez Rodríguez dijo que la comisión de Equidad de género fijará un posicionamiento en su siguiente reunión del próximo mes.