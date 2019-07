Lamenta AMLO sentencia de ‘El Chapo’: “es dura, hostil, inhumana”

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la sentencia de cadena perpetua que recibió este miércoles Joaquín “El Chapo” Guzmán por asociación delictuosa para cometer homicidio y de narcotráfico, y consideró que este castigo es “algo muy doloroso”.

López Obrador lamentó la sentencia que se le impuso al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que purgará en una cárcel “dura, hostil, inhumana, sí conmueve”. Lamento que se den este tipo de casos de quienes optan por los caminos apartados por la ley porque es algo doloroso no sólo para ellos sino para sus familiares.

“Yo lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra, yo soy idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad, soy humanista, no le deseo el mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley”, dijo López Obrador.