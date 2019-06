Ladrones se llevan los ahorros de toda la vida de Pati Chapoy

TVNotas

Ciudad de México.-Después de que la conductora de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, revelara esta mañana por medio de sus redes sociales que había sido víctima de extorsión, en su programa vespertino dio los detalles al respecto:

“La semana pasada estaba de vacaciones y le llamó a mi esposo uno de mis hijos para informarnos que lamentablemente en nuestra casa se había recibido una llamada de extorsión de una mujer con acento colombiano que le estuvo diciendo a una mujer que trabaja en mi casa y es de mi total confianza, que había un problema muy serio, que iban a llegar unos comandantes a mi casa, que iban a entrar a mi casa, que iban a robar, y que si quería ella evitar que eso pasara, pues les tenía que entregar varias cosas afuera del lugar donde vivimos, y ya con eso ya no iba a suceder todo lo que había planeado”.

La periodista siguió el relato, “intimidaron de tal forma a esta persona que trabaja en mi casa, que tomó una maleta y la llenó de objetos como relojes, collares, monedas, plumas, mancuernillas, dinero en efectivo. Esta mujer que trabaja conmigo entró en pánico, no hizo ningún comentario a nadie de la casa, no se le ocurrió colgar el teléfono, ir con los de Seguridad del Fraccionamiento, hablarles a mis hijos o a nosotros, y pues echó eso en unas maletas, unas bolsas, salió del fraccionamiento y se los dio en las propias manos de los ladrones”.

La periodista contó muy indignada, “a mí no me ha regalado nadie nada, a mi marido tampoco, tenemos 50 años de trabajar permanentemente y hemos logrado tener un ahorro para continuar nuestras vidas, pero pues todo eso se lo llevaron de la forma más estú… que se pueden imaginar. En este país parece ser que estamos en manos de los delincuentes, tengo la impresión de que la papa caliente de este caso se la están mandando entre la Policía Federal, la SIEDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y las autoridades de la CDMX, y lo lamento, estamos indefensos los mexicanos”.