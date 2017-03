Ladrón lloriquea que robó para darle de comer a sus hijos

ABC Noticias

Aguascalientes.- Una madre de familia, persiguió y enfrentó a un delincuente que segundos antes había robado su bolso de mano, mismo que sustrajo del auto en cuyo interior también se encontraba su pequeña hija de tan solo 6 años que fue testigo del delito.

A pesar del esfuerzo y el peligro al que la madre de familia se expuso, le tocó experimentar las “bondades” del nuevo sistema de justicia penal y que describe en una publicación que hizo en su cuenta en facebook:

“El día de ayer por la noche tipo 8:00 mi coche estaba estacionado en la Av. Canal Interceptor mis hijas y mi bolsa estaban dentro del coche porque ya estábamos por irnos, entré unos minutos al local de una amiga para despedirme pasaron sólo unos segundos cuando escucho un grito desesperado de mi hija mayor diciendo: OYEEEEEE en eso volteo y veo a un tipo sacando mi bolsa de mi coche por la ventana y mi hija gritando MAMAAAA SE ROBARON TU BOLSAAAAA. Salgo y lo empiezo a perseguir mientras él huye en bicicleta incluso dobla en la esquina, corrí y grité como loca pidiendo ayuda. No sé de dónde saqué valor para seguirlo y encararlo. De repente se paró y me dijo ahí está tu bolsa, la había lanzado, pensó que con eso me iba a calmar. Lo enfrenté y le dije que me regresara lo que faltara, que no se iba a ir hasta que sacara todo lo que tuviera en la mochila que llevaba, varias personas me ayudaron a perseguirlo y de algún modo acorralarlo. El muy cínico me pedía disculpas, porque no tenía trabajo, porque sus hijos tienen hambre. Obviamente le respondí, mi familia y yo trabajamos TODOS LOS DÍAS para que mis hijas no tengan hambre, el pinche susto que les metió a mis hijas no se los quita nadie, se me partió el corazón de que mi hija de 6 años estuviera alterada por culpa de un cabron parásito que sin más se siente con el derecho de tomar lo que no es suyo. Llegaron las autoridades, puse mi denuncia, me quitaron mi bolsa porque era la “prueba del delito” en su interior tenía dinero en efectivo. Hoy al venir a recogerla me dicen que de acuerdo al nuevo sistema de Justicia Penal si yo deseo seguir con el proceso y que se lleven al tipo a un juzgado mi bolsa tendrá que permanecer ahí, por el tiempo que dure el proceso y de cualquier modo el ladron enfrentaría el proceso en libertad. Por mi parte tuve que acreditar la propiedad de MI VEHÍCULO y MI BOLSA. Ya saben me encanta andar por la vida en autos que no son de mi propiedad y arriesgando la vida por bolsas ajenas. Lo único que faltó es que me pidieran una prueba de ADN para ver si las niñas son mias 🙄, contra todos los comentarios que recibí de que de cualquier modo saldría libre, quise hacer algo por tener un país mejor, topándome de frente con la burocracia que caracteriza a nuestro país donde efectivamente el tipo en unas horas más saldrá libre. Les dejo una foto para que la compartan entre sus contactos y si alguien lo reconoce y ha sido su víctima denúncienlo. Públicamente lo hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí, o a mis hijas.”