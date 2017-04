La verdad sobre el sexo en el embarazo, revelada por esta madre inglesa

La bloguera inglesa Mel Watt es madre de tres hijos y está esperando al cuarto. Pero quiere que este embarazo sea diferente, así que se ha hecho una promesa: aceptarlo, apreciarlo y convertirse en una diosa del sexo.

Un testimonio gracioso y sin filtros que, en esta ocasión, homenajea a su marido y su inestimable apoyo:

“Las relaciones durante el embarazo; dejemos de adornar esta realidad.

Ya sabéis, hay mujeres que se sienten plenas cuando están embarazadas. Les gusta recibir un poco de amor de su pareja. Y luego hay mujeres como yo.

Lo intentamos. De verdad, creo que lo intentamos.

Sé cómo he llegado hasta aquí y me prometí a mí misma que para este embarazo sería diferente.

Lo aceptaré, dije.

Me sentiré plena, dije.

Querré a mi marido cada vez más, dije.

Me convertiré en la mayor diosa del sexo durante mi embarazo, dije.

Pero aquí estoy.

Una ballena hecha polvo.

Sudorosa.

Con un salvaslip, y no porque esté “húmeda” de esa manera.

Tengo roja la tripa de las estrías.

Mis pechos son armas que pueden disparar a cualquiera.

No dejo de resoplar.

La última vez que me depilé parecía un juego de contorsionismo.

Tengo en mi interior 20 dedos y una gran cantidad de partes del cuerpo que quieren salir.

Y él siempre me dice que soy guapa y sexy. ¿Pero qué le pasa a este tío? He tocado fondo. Tengo pérdidas, apesto, me quejo y gimo, estoy peluda y reconozco que tengo más sudor bajo las tetas de lo que él tendrá nunca entre los huevos en los más calurosos días de verano. Y, sin embargo, me sigue queriendo. ¿Será él una de esas personas a las que les gustan estas situaciones? O quizá simplemente es el compañero increíble, atento, mimoso y terriblemente mentiroso de una mujer embarazada e inestable emocionalmente. En cualquier caso, yo me quedo con él”.