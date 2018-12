¡La tumba de Chespirito se encuentra en estado deplorable!

Tv y Novelas

Ciudad de México.-El pasado 28 de noviembre se cumplieron cuatro años desde el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, recordado por su inigualable trabajo como actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor y director mexicano.

Por otra parte inmortalizó el personaje de ‘El Chavo del 8’, por lo que hoy en día todos los personajes de la popular vecindad siguen siendo recordados por todas las generaciones que han crecido con ellos.

Los restos del también productor mexicano, fueron sepultados en el antiguo panteón francés de la Ciudad de México y aunque su última morada es de las más visitadas por el público, se encuentra en estado deplorable, abandonada, descuidada y con una fotografía en el piso.

Florinda Meza ha sido muy criticada por no brindarle el cuidado necesario al sepulcro de su marido, además fanáticos que vienen desde varias partes del mundo a honrarle tributo a ‘Chespirito’, aseguran que la viuda no respeta el gesto de amabilidad y los manda a quitar siempre, información que le fue confirmada a un periodista peruano por el vigilante del panteón.

Pero no conforme con todo lo que hemos mencionado, varios medios aseguran que la actriz de 69 años de edad, ¡ha prohibido el acceso al mausoleo de los Gómez – Meza.

Recordemos que hace tres años, durante la primera misa de aniversario luctuoso, hubo todo un desastre entre los reporteros y “Doña Florinda”.

¿Crees qué la actitud de Florinda Meza es la correcta?, ¡cuéntanos en nuestras redes sociales!